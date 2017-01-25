Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Россия не направляла Трампу приглашение на ПМЭФ

Экономика и бизнес
25 января, 13:55 UTC+3
Главным гостем Петербургского международного экономического форума станет премьер-министр Индии
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Список иностранных гостей Петербургского международного экономического форума пока окончательно не составлен, но приглашение президенту США Дональду Трампу не направлялось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там (на форуме) будет (премьер-министр Индии Нарендра) Моди - главный гость", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера.

"Нет", - ответил он на вопрос, направляется ли приглашение на форум Трампу.

При этом представитель Кремля не исключил, что в Санкт-Петербург приедет кто-то из европейских лидеров. "Пока неизвестно, пока еще далеко (до форума)", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
3
В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы
4
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
Темы дня
Реклама