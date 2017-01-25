Песков: Россия не направляла Трампу приглашение на ПМЭФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Список иностранных гостей Петербургского международного экономического форума пока окончательно не составлен, но приглашение президенту США Дональду Трампу не направлялось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там (на форуме) будет (премьер-министр Индии Нарендра) Моди - главный гость", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера.

"Нет", - ответил он на вопрос, направляется ли приглашение на форум Трампу.

При этом представитель Кремля не исключил, что в Санкт-Петербург приедет кто-то из европейских лидеров. "Пока неизвестно, пока еще далеко (до форума)", - отметил он.