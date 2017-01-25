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Греф назвал поддержку плавающего курса рубля важной для экономики мерой

Экономика и бизнес
25 января, 14:32 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
Глава Сбербанка напомнил о перекосах, возникающих внутри экономики
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает поддержку плавающего курса рубля критически важной для российской экономики мерой. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС.

"ЦБ объявил плавающий курс, и я считаю критически важным этот плавающий курс поддерживать. Это естественный компенсатор перекосов, которые возникают внутри экономики. Чем меньше будет любых вмешательств в ситуацию, тем больше будет доверия со стороны всех экономических агентов", - сказал он.

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Банк России старается сохранить макроэкономическую стабильность через денежно-кредитную политику. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что плавающий курс рубля, переход к которому произошел в конце 2014 года, сейчас работает как внутренний стабилизатор экономики, который защищает ее от внешних шоков. По ее словам, на рубеже 2015-2016 гг. именно плавающий курс позволил сохранить финансовую стабильность. Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года. Достижение и сохранение инфляции на таком уровне позволит бизнесу более четко строить планы на будущее, а гражданам не беспокоиться за сохранность своих сбережений.

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Греф, Герман Оскарович
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