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"Дождь": Сечин опроверг использование "мигалки" на незаконных основаниях

Экономика и бизнес
25 января, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что глава компании - "государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль"
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Игорь Сечин

Игорь Сечин

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что не использует спецсигналы для автомобиля на незаконных основаниях. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь", запись которого была опубликована на сайте телеканала.

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"Отстаньте, пожалуйста, от меня. Значит, вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет!", - сказал он, отвечая на просьбу корреспондента прокомментировать, сообщения об использовании спецсигналов.

Ранее "Дождь" сообщал, что глава "Роснефти" пользуется автомобилем со спецсигналом. Как заявил на прошлой неделе Русской службе "Би-би-си" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, "Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть, как минимум, он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль".

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