"Дождь": Сечин опроверг использование "мигалки" на незаконных основаниях

МОК лишил двух медалей легкоатлетку Лебедеву после перепроверки допинг-проб с ОИ-2008Спорт 25 января, 17:06
КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в логистике и сельском хозяйствеНовости Урала 25 января, 17:04
Россиянка Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 25 января, 17:02
Директор "Оренбургской мили" не связывает снятие легкоатлетов с допингомСпорт 25 января, 17:02
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во ВладивостокеВ стране 25 января, 16:55
Внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля в ХохфильценеСпорт 25 января, 16:46
Росстат: грузооборот транспорта в России в 2016 году вырос на 1,8%Транспорт 25 января, 16:43
ХК "Спартак" оштрафован на 600 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выраженийСпорт 25 января, 16:41
Колонина назначена тренером женской сборной России по современному пятиборьюСпорт 25 января, 16:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что не использует спецсигналы для автомобиля на незаконных основаниях. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь", запись которого была опубликована на сайте телеканала.
"Отстаньте, пожалуйста, от меня. Значит, вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет!", - сказал он, отвечая на просьбу корреспондента прокомментировать, сообщения об использовании спецсигналов.
Ранее "Дождь" сообщал, что глава "Роснефти" пользуется автомобилем со спецсигналом. Как заявил на прошлой неделе Русской службе "Би-би-си" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, "Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть, как минимум, он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль".