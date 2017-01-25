ЦСР: доля неконкурентоспособных обрабатывающих мощностей в РФ достигает 14%

КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в логистике и сельском хозяйствеНовости Урала 25 января, 17:04
Россиянка Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 25 января, 17:02
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во ВладивостокеВ стране 25 января, 16:55
Внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля в ХохфильценеСпорт 25 января, 16:46
Росстат: грузооборот транспорта в России в 2016 году вырос на 1,8%Транспорт 25 января, 16:43
ХК "Спартак" оштрафован на 600 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выраженийСпорт 25 января, 16:41
Колонина назначена тренером женской сборной России по современному пятиборьюСпорт 25 января, 16:27
Прыгунья Екатерина Конева подала заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартамСпорт 25 января, 16:22
Мутко: первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде пройдет в апреле 2018 годаСпорт 25 января, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Доля неконкурентных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности в России достигает 13-14%. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности России".
"Неконкурентоспособные производственных мощностей (НКМ) - это мощности с возрастом свыше 10 лет, не загружаемые по меньшей мере последние пять лет. Выявлено, что средневзвешенное значение доли НКМ в обрабатывающей промышленности достигает 13-14%", - отмечается в докладе. При этом наиболее велика доля НКМ в инвестиционном сегменте: от 16% - в производстве транспортных средств до 25% - в производстве машин и оборудования. В большинстве других видов деятельности доля НКМ относительно невелика и не превышает 10-11%.
По данным ЦСР, высокий уровень использования мощностей заметно ускоряет интенсивность их обновления. В докладе заявляется, что в большинстве случаев (до достижения коэффициента использования мощностей в 90%) повышение загрузки мощностей на 5% приводит к ускорению ввода новых мощностей на 9%. Если же коэффициент переходит границу в 90%, то вводы новых мощностей ускоряются в 1,7 раза. Это означает, что при проведении стимулирующей экономической политики важно находить баланс между ускорением инфляции и ускорением обновления мощностей, говорится в докладе.