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ЦСР: доля неконкурентоспособных обрабатывающих мощностей в РФ достигает 14%

Экономика и бизнес
25 января, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Больше всего таких мощностей эксперты Центра стратегических разработок выявили в производстве машин и оборудования - до 25%
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Доля неконкурентных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности в России достигает 13-14%. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности России".

"Неконкурентоспособные производственных мощностей (НКМ) - это мощности с возрастом свыше 10 лет, не загружаемые по меньшей мере последние пять лет. Выявлено, что средневзвешенное значение доли НКМ в обрабатывающей промышленности достигает 13-14%", - отмечается в докладе. При этом наиболее велика доля НКМ в инвестиционном сегменте: от 16% - в производстве транспортных средств до 25% - в производстве машин и оборудования. В большинстве других видов деятельности доля НКМ относительно невелика и не превышает 10-11%.

По данным ЦСР, высокий уровень использования мощностей заметно ускоряет интенсивность их обновления. В докладе заявляется, что в большинстве случаев (до достижения коэффициента использования мощностей в 90%) повышение загрузки мощностей на 5% приводит к ускорению ввода новых мощностей на 9%. Если же коэффициент переходит границу в 90%, то вводы новых мощностей ускоряются в 1,7 раза. Это означает, что при проведении стимулирующей экономической политики важно находить баланс между ускорением инфляции и ускорением обновления мощностей, говорится в докладе.

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