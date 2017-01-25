Оборот розничной торговли в России в 2016 году упал на 5,2%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в 2016 году в сопоставимых ценах сократился на 5,2% по сравнению с 2015 годом и составил 28,137 трлн руб. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

За декабрь 2016 года снижение составило 5,9% в годовом выражении - до 2,899 трлн руб.

В 2016 году оборот розничной торговли на 92,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (в 2015 году - 92,1% и 7,9% соответственно), в декабре 2016 года - 92,9% и 7,1% (в декабре 2015 года - 92,7% и 7,3% соответственно).