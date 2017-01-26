В рыбную отрасль Камчатки в 2016 году вложили свыше 1,5 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Инвесторы в 2016 году вложили в развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатки 1,58 млрд рублей, что в 4,8 раза больше, чем годом раньше. Об этом заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Владимир Галицын, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Объем внебюджетных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатки в 2016 году в 4,8 раза превысил уровень 2015 года и составил 1 млрд 580 млн рублей. За счет вложенных средств обновляется рыбопромысловый флот, идет строительство и модернизация береговых предприятий. Объем государственной поддержки составил 35,7 млн рублей. В целом в рамках региональных программ, начиная с 2010 года, организациям выплачено почти 210 млн рублей", - сообщил Галицын.

Он также отметил, что по итогам 2016 года край остался лидером по объемам добычи водных биоресурсов среди регионов не только Дальнего Востока, но и России. Вылов составил 1 млн 66 тыс. тонн.