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В рыбную отрасль Камчатки в 2016 году вложили свыше 1,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 января, 9:56 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Как заявил заместитель председателя правительства Камчатского края, за год вылов составил 1 млн 66 тыс. тонн
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Инвесторы в 2016 году вложили в развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатки 1,58 млрд рублей, что в 4,8 раза больше, чем годом раньше. Об этом заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Владимир Галицын, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Объем внебюджетных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатки в 2016 году в 4,8 раза превысил уровень 2015 года и составил 1 млрд 580 млн рублей. За счет вложенных средств обновляется рыбопромысловый флот, идет строительство и модернизация береговых предприятий. Объем государственной поддержки составил 35,7 млн рублей. В целом в рамках региональных программ, начиная с 2010 года, организациям выплачено почти 210 млн рублей", - сообщил Галицын.

Он также отметил, что по итогам 2016 года край остался лидером по объемам добычи водных биоресурсов среди регионов не только Дальнего Востока, но и России. Вылов составил 1 млн 66 тыс. тонн.

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