Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,39 рубля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 59,39 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос на 0,4% и составил 2183,83 пункта.