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Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,39 рубля

Экономика и бизнес
26 января, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,4%, до 2183,83 пункта
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 59,39 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос на 0,4% и составил 2183,83 пункта.

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