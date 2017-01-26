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Кабмин выделит регионам 3 млрд рублей на развитие санитарной авиации

Экономика и бизнес
26 января, 12:46 дата обновления: 26 января, 13:01 UTC+3
Субсидии получат 34 региона
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство выделит 34 регионам 3 млрд руб. субсидий на развитие санитарной авиации, заявил на заседании кабмина премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы выделяем деньги на развитие санитарной авиации", - сообщил премьер. "Страна у нас очень большая, доставлять пациентов очень часто приходится из одного населенного пункта в другой, причем расстояния тоже очень большие, приходится делать это в том числе и по воздуху", - отметил он. "Средства в размере более 3 млрд руб. получат 34 региона",- сказал Медведев.

Он подчеркнул, что на развитие высокотехнологичной медицинской помощи в 2017 году запланировано направить 6 млрд руб., которые поступят в бюджеты 69 регионов.

Медведев также отметил, что правительство предоставит субсидии регионам на развитие культурно-досуговой сети в сельской местности, их получат 19 регионов на сумму около 300 млн руб.

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