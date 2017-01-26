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Кабмин направит 57 регионам 25 млрд рублей на строительство новых школ

Экономика и бизнес
26 января, 12:50 UTC+3 МОСКВА 26, января. /ТАСС
Глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что к концу 2017 года в стране должны появиться не менее 100 тыс. новых мест в школах для учеников
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство направит в регионы в виде субсидий на строительство новых школ 25 млрд руб., заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

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"Самый большой объем средств, который касается образования, - это субсидии на строительство новых школ: 25 млрд руб. должны направляться в 57 регионов",- сказал Медведев.

По словам премьера, к концу года должны быть созданы не менее 100 тыс. новых мест в школах для учеников.

Он напомнил, что к 1 сентября прошлого года были открыты 92 новые школы. "Исхожу из того, что темпы работ не будут снижаться", - добавил он.

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