Кабмин направит 57 регионам 25 млрд рублей на строительство новых школ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство направит в регионы в виде субсидий на строительство новых школ 25 млрд руб., заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Самый большой объем средств, который касается образования, - это субсидии на строительство новых школ: 25 млрд руб. должны направляться в 57 регионов",- сказал Медведев.

По словам премьера, к концу года должны быть созданы не менее 100 тыс. новых мест в школах для учеников.

Он напомнил, что к 1 сентября прошлого года были открыты 92 новые школы. "Исхожу из того, что темпы работ не будут снижаться", - добавил он.