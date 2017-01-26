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Ростех вывел из банкротства разработчика космических кораблей "Буран"

Экономика и бизнес
26 января, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Срок погашения задолженности НПО перед ФНС и конкурсными кредиторами составит три года
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" вывела из банкротства НПО "Молния" - разработчика космических кораблей "Буран", срок погашения задолженности перед Федеральной налоговой службой России и конкурсными кредиторами составит три года. Об этом сообщили в АО "РТ-Проектные технологии", которое занимается управлением активами Ростеха в составе госкорпорации.

"По поручению корпорации АО "РТ-Проектные технологии" в рамках действующего законодательства проведены мероприятия по недопущению банкротства ОАО "НПО "Молния". В результате Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение научно-производственного объединения с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве", - говорится в сообщении.

В корпорации напомнили, что в конце прошлого года кредиторы НПО решили заключить мировое соглашение, после чего собрание акционеров "Молнии" его одобрило. 25 января этого года Арбитражный суд Москвы одобрил соглашение, и предприятие вышло из процедуры арбитражного управления.

"По условиям мирового соглашения исполнявший ранее полномочия внешнего управляющего Сергей Галандин теперь будет исполнять обязанности генерального директора до избрания руководителя НПО "Молния". В документе также определено, что срок погашения задолженности перед ФНС России и конкурсными кредиторами составит три года", - уточнили в корпорации.

Срок погашения перед мажоритарным кредитором - ООО "ПрофИнвест" - составит четыре года. Кроме того, "ПрофИнвест" отказался от права залога на недвижимое имущество и от финансовых санкций в размере 25 млн рублей.

НПО "Молния" - одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности Советского Союза и России, созданное для решения сложных наукоемких задач. Доля Ростеха в уставном капитале НПО составляет 60%.

Предприятие участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", единственный полет которого состоялся в 1988 году. С 2010 года НПО "Молния" находилось в процедуре банкротства: с декабря 2010 года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения, с июля 2012 года действовала процедура внешнего управления.

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