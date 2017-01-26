Переговоры между ЕврАзЭС и Индией могут начаться в этом году

Панкадж Саран: Индия намерена активизировать сотрудничество с РФ на Дальнем ВостокеПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Индией могут начаться в этом году, сообщил посол Индии в РФ Панкадж Саран в интервью ТАСС.
"Надеемся, что переговоры начнутся уже в этом году", - сказал он.
По словам посла, стороны достигли значительного прогресса в обсуждении вопроса о зоне свободной торговли. "В прошлом году группа подготовила доклад, который был представлен правительству Индии и Евразийской экономической комиссии. Со своей стороны Индия завершила внутренние процедуры, необходимые для переговоров о создании зоны свободной торговли", - сказал он.
"Мы рассчитываем на большее взаимодействие с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС)", - подчеркнул Саран.