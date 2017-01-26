США начнут продажу нефти из своего стратегического резерва в текущем месяце

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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство энергетики США заключило первые контракты на запланированную продажу нефти из своих стратегических резервов. Как ожидается, данные продажи "начнутся (позднее) в текущем месяце". Об этом сообщило Информационное управление американского минэнерго.
По его свидетельству, были подписаны соглашения "о первых из нескольких (намеченных) продаж" нефти из стратегического запаса США. Такие действия предусматривались документами о федеральном бюджете США, одобренными в декабре минувшего года, пояснило Информационное управление. Согласно изложенным им сведениям, ранее была дана санкция на продажу в общей сложности "почти 190 млн баррелей (нефти из стратегического резерва) в период 2017-2025 финансовых годов". Принятое в США в 2015 году законодательство предписало произвести в 2017-2020 годах такие продажи на сумму "$2 млрд, необходимых для реализации программы модернизации стратегического нефтяного резерва", уточнило Информационное управление.
В свою очередь, непосредственно минэнерго отметило, что в среду оно подписало контракты с компаниями Shell Trading и Phillips 66, которые направлены на распечатывание стратегического резерва и продажу из него 6,4 млн баррелей топлива. Всего же в тендере участвовала 21 фирма.
Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. По состоянию на 13 января в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержалось более 695 млн баррелей нефти. Это означает, что хранилища были заполнены примерно на 97%.
Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительству.