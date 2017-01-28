Google обжаловала решение суда, подтвердившего штраф ФАС на 500 тыс. рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Компания Google обжаловала решение Арбитражного суда Москвы, который подтвердил штраф со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 500 тыс. руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Дело будет рассматривать Девятый арбитражный апелляционный суд, в настоящее время документы изучаются.

Наказание за доминирование на рынке

В сентябре 2015 г. ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10) по жалобе "Яндекса". По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов.

ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. Google уже оповещала пользователей о возможности выбора альтернативных приложений, однако до сих пор не заявляла о том, что соглашения с производителями скорректированы. Таким образом, предписание до сих пор не выполнено полностью.

Google пытается оспорить решение ФАС по вопросу злоупотребления доминирующим положением на Android, судебные разбирательства длятся уже больше года. 24 января Google подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ в рамках этого спора. ФАС подала иск о принудительном исполнении предписания, Google ходатайствовал о прекращении производства по этому делу. Следующее заседание по данному вопросу состоится 20 февраля.

Антимонопольное ведомство оштрафовало Google за сам факт нарушения на 438 млн рублей (9% от оборота на российском рынке за 2014 г. плюс инфляция). Этот штраф Google также пытается оспорить в суде.

Кроме того, антимонопольное ведомство назначило штрафы за неисполнение предписание полностью и в срок структурам Google - GoogleInc и Google Ireland Ltd - на общую сумму 1 млн рублей. Эти штрафы Google также пытается оспорить в суде, как и новые сроки исполнения предписания. При этом, замглавы ФАС Анатолий Голомолзин отмечал, что антимонопольное ведомство может назначить Google подобные штрафы повторно в начале 2017 года.

Глава ФАС Игорь Артемьев указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушений и выплаты штрафа может затянуться.