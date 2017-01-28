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Председатель совета директоров Toshiba подаст в отставку из-за убытков в $6,1 млрд

Экономика и бизнес
28 января, 8:46 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Проблемы у Toshiba начались еще в марте 2011 года в связи с отказом от строительства новых атомных объектов в самой Японии и снижением количества заказов за рубежом
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ТОКИО, 28 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Председатель совета директоров японской корпорации Toshiba  Сигэнори Сига намерен подать в отставку в связи с прогнозируемыми убытками, вызванными проблемами в области строительства атомных электростанций в США. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По его данным, официальное объявление на этот счет может быть сделано 14 февраля, когда корпорация опубликует финансовые показатели за период с апреля по декабрь 2016 года. Вместе с Сигой в отставку может уйти и председатель совета директоров Westinghouse Electric, являющейся дочерней компанией Toshiba, Дэнни Родэрик.

Проблемы у Toshiba начались еще в марте 2011 года в связи с отказом от строительства новых атомных объектов в самой Японии и снижением количества заказов за рубежом. Кризис усугубился после того, как в 2015 году Westinghouse Electric, занимающаяся строительством и обслуживанием АЭС в США, приобрела другую американскую фирму из этой же сферы CB&I Stone&Webster. Связанные с этим издержки возросли в разы после завершения сделки по сравнению с предварительными расчетами, что и привело к масштабным убыткам.

По итогам текущего финансового года (завершится в марте - прим. ТАСС) Toshiba прогнозирует убытки в размере 700 млрд иен ($6,1 млрд). Чтобы компенсировать потери, в компании приняли решение продать свой бизнес по производству микрочипов и запоминающих устройств. Корпорация также намерена запросить финансовую поддержку и у принадлежащего государству Банка развития Японии.

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