"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Европу

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Газпром" 27 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье, потребителям было поставлено 636,4 млн куб. м газа, говорится в сообщении российского газового холдинга.
"Текущая неделя уже стала для "Газпрома" рекордной. Четвертый день подряд компания обновляет абсолютные максимумы суточных поставок в дальнее зарубежье. Новый пиковый исторический показатель, зафиксированный 27 января, составил 636,4 млн куб. м", - отмечается в сообщении.