Google рекомендовала некоторым сотрудникам вернуться в США из-за указа Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Руководство интернет-гиганта Google рекомендовало некоторым своим находящимся в других странах сотрудникам незамедлительно вернуться в США из-за ужесточения американской миграционной политики президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

Его журналисты ознакомились с уведомлением, которое распространил среди персонала генеральный директор Google Сундар Пичаи. Как отмечает агентство, из документа следует, что более 100 сотрудников компании в той или иной степени затронуты подписанным Трампом указом, затрудняющим въезд в США для граждан ряда мусульманских стран. Это те специалисты, которые не имеют американского гражданства и для пребывания в США должны получать визу. Они, как опасаются в Google, могут иметь трудности при возвращении в США из командировок или отпусков.

"Больно смотреть на то, какую цену платят за этот указ наши коллеги", - отметил Пичаи. "Мы всегда публично заявляли о том, каких взглядов придерживаемся по вопросам иммиграции, и продолжим это делать", - добавил он. Блумберг отмечает, что Google входит в число тех американских компаний, где работает значительное число иммигрантов. В прошлом она добивалась от американских властей смягчения правил, касающихся въезда иностранцев в США.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. Так, в пятницу хозяин Белого дома распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти впустят не более 50 тыс. беженцев.

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом $75 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).