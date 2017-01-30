Toyota впервые за пять лет уступила мировое лидерство по числу проданных авто

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ТОКИО, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японский автоконцерн Toyota в 2016 году по всему миру реализовал 10 млн 175 тысяч авто. Об этом говорится в отчете компании.
Таким образом Toyota впервые за последние пять лет уступила первое место по числу проданных автомобилей - германская Volkswagen Group в 2016 году реализовала 10,3 млн автомобилей. Европейский автопроизводитель включает в себя много известных дочерних брендов, включая Audi AG, Bentley Motors и Porsche.
Toyota включает в себя, в частности, Daihatsu и Lexus.
Общие продажи Toyota в 2016 году сократились на 0,2%.