Toyota впервые за пять лет уступила мировое лидерство по числу проданных авто

ТОКИО, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японский автоконцерн Toyota в 2016 году по всему миру реализовал 10 млн 175 тысяч авто. Об этом говорится в отчете компании.

Таким образом Toyota впервые за последние пять лет уступила первое место по числу проданных автомобилей - германская Volkswagen Group в 2016 году реализовала 10,3 млн автомобилей. Европейский автопроизводитель включает в себя много известных дочерних брендов, включая Audi AG, Bentley Motors и Porsche.

Toyota включает в себя, в частности, Daihatsu и Lexus.

Общие продажи Toyota в 2016 году сократились на 0,2%.