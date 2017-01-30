Делегация РФ обсудила в КНДР сотрудничество в области железнодорожного транспорта

ПХЕНЬЯН, 30 января. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Перспективы сотрудничества в области железнодорожного транспорта обсудила российская делегация в КНДР. Об этом заявил в беседе с корреспонденту ТАСС глава делегации, заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта России Игорь Мицук.

В центре внимания, по словам собеседника агентства, "был вопрос о подготовке специалистов КНДР этого профиля в российских отраслевых вузах".

По итогам продолжавшихся два дня переговоров подписано соглашение о продлении сотрудничества между Дальневосточным государственным университетом путей сообщений (ДВГУПС) в Хабаровске и Пхеньянским железнодорожным институтом. Кроме того, сказал Мицук, с Министерством железных дорог КНДР подписан меморандум, который касается подготовки северокорейских специалистов на базе российских железнодорожных вузов. "Такая возможность есть с учетом квоты бюджетных мест Российской Федерации", - сообщил собеседник. Он также заявил, что одновременно в РФ продолжат обучение студенты КНДР за счет средств, выделенных правительством этой страны.

В настоящее время, по данным Мицука, в российских железнодорожных вузах учатся 24 северокорейских студента. В будущем, сказала глава делегации, все они "смогут внести большой вклад в развитие сотрудничества между железнодорожными системами России и КНДР".

Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был реализован в 2008-2014 гг. совместным предприятием РЖД и КНДР. Суммарный объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей. Терминал в порту Раджин открылся в июле 2014 года. Пропускная способность участка Хасан-Раджин и терминала составляет 5 млн тонн грузов в год.

"Не снят с повестки дня и важный инфраструктурный проект создания транспортного коридора, соединяющего Транскорейскую железную дорогу с Транссибирской магистралью", - считает Мицук. 30 января российская делегация завершила визит в КНДР и вылетела из Пхеньяна во Владивосток.