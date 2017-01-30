Глава комитета Госдумы предлагает освободить многодетных родителей от налога на имущество

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) внесла на рассмотрение палаты законопроект, который освобождает многодетных родителей от уплаты налога на имущество физических лиц. Текст размещен в электронной базе документов Госдумы.

Как отмечает Плетнева, на федеральном уровне "отсутствует централизованное законодательство о социальной поддержке многодетных семей". В частности, по ее словам, Налоговый кодекс не предусматривает льгот по налогу на имущество физических лиц в отношении многодетных семей.

Автор предлагает предоставить родителям в многодетных семьях право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц, дополнив статью 407 Налогового кодекса РФ соответствующими положениями. "Таким образом, в результате принятия законопроекта больше миллиона многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц", - говорится в пояснительной записке.

По мнению Плетневой, законопроект будет способствовать улучшению общей демографической ситуации в России, повышению статуса семей, имеющих трех и более детей.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что его реализация "может потребовать от 3,2 млрд до 6,4 млрд рублей (исходя из численности многодетных семей в Российской Федерации)".