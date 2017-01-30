Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России, индексируется одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее 15,6 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен, исходя из роста потребительских цен за 2016 год, напомнили в ПФР.

По сообщению пресс-службы Пенсионного фонда, "средства на увеличение ЕДВ, предусмотренные в бюджете ПФР на 2017 год, составят 21,3 млрд рублей, общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,9 млрд рублей".

На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ), добавили в пресс-службе. По закону, он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц, отметили в ПФР. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания - 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 116,04 рубля.

Помимо этого, как сообщили в ПФР, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 рубля.