С 1 февраля будут проиндексированы некоторые социальные гарантии

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ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Ряд социальных гарантий проиндексируют с 1 февраля. Об этом сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"На прошлом совещании мы затрагивали тему индексации страховых пенсий", - напомнил он. "Решение принято; как известно, с 1 февраля они индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%", - отметил премьер.
"Также будут проиндексированы и ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля: это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан", - пояснил он.