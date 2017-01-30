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С 1 февраля будут проиндексированы некоторые социальные гарантии

Экономика и бизнес
30 января, 14:04 UTC+3
Как пояснил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях, которые предусмотрены федеральными законами
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ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Ряд социальных гарантий проиндексируют с 1 февраля. Об этом сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"На прошлом совещании мы затрагивали тему индексации страховых пенсий", - напомнил он. "Решение принято; как известно, с 1 февраля они индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%", - отметил премьер.

"Также будут проиндексированы и ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля: это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан", - пояснил он.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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