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Минэкономразвития РФ сообщило о снижении ВВП по итогам 2016 года на 0,6%

Экономика и бизнес
30 января, 20:49 дата обновления: 30 января, 21:14 UTC+3
Несмотря на общую отрицательную динамику, в декабре рост показала промышленность
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Здание Министерства экономического развития РФ

Здание Министерства экономического развития РФ

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ВВП России по итогам 2016 года снизился на 0,6%.

Такая предварительная оценка содержится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития РФ.

При этом в декабре минувшего года сезонно-очищенный ВВП сократился на 0,5% к предыдущему месяцу и на 1% к аналогичному периоду 2015 года, отмечается в материалах министерства.

Несмотря на общую отрицательную динамику, в декабре рост показала промышленность - на 0,4% к ноябрю 2016 года. Отрицательный вклад в ВВП внесли розничная торговля (снижение на 1% к ноябрю), сельское хозяйство (-0,2%) и строительство (-1,4%).

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