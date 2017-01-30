Мутко: недопуск россиян до квалификации Паралимпиады не ставит точку в диалоге МПК и ПКРСпорт 30 января, 21:20
Терентьев: паралимпийцев России могут допустить до Игр-2018 после смены руководства МПКСпорт 30 января, 21:17
Легкоатлетка из США призвала не допускать информатора WADA Степанову к соревнованиямСпорт 30 января, 21:09
Евгений Плющенко стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболуСпорт 30 января, 20:59
Минэкономразвития РФ сообщило о снижении ВВП по итогам 2016 года на 0,6%Экономика и бизнес 30 января, 20:49
Мустафин рекомендован на пост и. о. главного тренера ФК "Мордовия"Спорт 30 января, 20:47
Кадыров поручил командирам подразделений активизировать оперативную работуПолитика 30 января, 20:41
Ученые нашли в мозгу центр влюбленностиНаука 30 января, 20:34
ПКР продолжит подготовку россиян к Играм-2018, несмотря на недопуск к соревнованиямСпорт 30 января, 20:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ВВП России по итогам 2016 года снизился на 0,6%.
Такая предварительная оценка содержится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития РФ.
При этом в декабре минувшего года сезонно-очищенный ВВП сократился на 0,5% к предыдущему месяцу и на 1% к аналогичному периоду 2015 года, отмечается в материалах министерства.
Несмотря на общую отрицательную динамику, в декабре рост показала промышленность - на 0,4% к ноябрю 2016 года. Отрицательный вклад в ВВП внесли розничная торговля (снижение на 1% к ноябрю), сельское хозяйство (-0,2%) и строительство (-1,4%).