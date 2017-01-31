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Банк России подал иск о признании Булгар банка банкротом

Экономика и бизнес
31 января, 8:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Объем выплат составит около 1,34 млрд рублей
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Банк России в лице отделения по Ярославской области главного управления ЦБ РФ по ЦФО подал в суд иск о признании Булгар банка банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.

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Иск был подан в Арбитражный суд Ярославской области 30 января.

16 января 2017 г. ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Булгар банка за несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физическими лицами.

РГС банк будет выплачивать страховые возмещение вкладчикам банка. Объем выплат, по данным Агентства по страхованию вкладов, составит около 1,34 млрд рублей.

Согласно данным отчетности, банк по величине активов на 1 декабря 2016 г. занимал 447-е место в банковской системе РФ.

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