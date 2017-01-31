Курс доллара на Московской бирже вырос на четыре копейки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,97 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2233 пункта, индекс РТС - на 0,2%, до отметки 1173,73 пункта.