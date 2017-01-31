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Росавтодор не видит возможностей для дифференциации тарифа "Платона" для МСП

Экономика и бизнес
31 января, 10:40 UTC+3
На данный момент для этого нет даже технической возможности, заявил глава Росавтодора Роман Старовойт
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Росавтодор не видит возможностей для дифференциации тарифа в системе "Платон" для малого и среднего бизнеса, заявил журналистам глава Росавтодора Роман Старовойт.

"Я не вижу сейчас технической даже возможности администрирования в этой части", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли адаптация тарифа в системе "Платон" для субъектов малого и среднего предпринимательства.

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Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 т за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 руб. за 1 км пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 г. до 3,06 руб., однако позднее было решено отсрочить индексацию. В начале ноября прошлого года Минтранс опубликовал проект постановления, в соответствии с которым с 1 февраля 2017 г. тариф будет увеличен с 1,53 руб. за 1 км пути до 2,61 руб., а с 1 июня 2017 г. - до 3,06 руб.

Ранее министр транспорта Максим Соколов, заявлял, что правительство РФ поручило Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа в системе "Платон". Он добавил, что Минтранс согласует свое решение с другими ведомствами и направит в правительство окончательные предложения по повышению тарифа.

Первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявлял, что тариф в системе "Платон" не будет повышен с 1 февраля, как предполагалось в соответствующем проекте постановления.

28 января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что повышение тарифа системы "Платон" ожидается весной и будет ниже уровня, который ранее предлагал Минтранс РФ.

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