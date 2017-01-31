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Путин обсудит с Потаниным соцобеспечение жителей Норильска

Экономика и бизнес
31 января, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин регулярно проводит встречи с представителями крупного бизнеса для обсуждения социальных проблем
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с главой "Норильского никеля" Владимира Потанина.

"(В графике президента сегодня) будет публичная встреча с гендиректором "Норникеля" Владимиром Потаниным", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент регулярно встречается с представителями крупного бизнеса, который несет большую социальную нагрузку. "Президент всегда личное внимание уделяет развитию Норильска, программам по социальному обеспечению и так далее, - отметил представитель Кремля. - Вот обо всем этом, как ожидается, будет идти разговор с Потаниным".

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