Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг поможет Zara ускорить локализацию производства в России

Экономика и бизнес
31 января, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее Роскачество выявило несоответствие некоторых товаров Zara техническому регламенту Таможенного союза
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минпромторг поможет испанскому ритейлеру Zara ускорить локализацию производства в России. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ходе совещания в Минпромторге.

"Мы договорились создать проектную группу совместно с сотрудниками компании Zara и помочь найти надежных партнеров в РФ, которые позволят провести ускоренную локализацию производства продукции, представленной в сети Zara на территории России", - цитирует Евтухова пресс- служба Минпромторга.

Кроме того, по словам замминистра, в ходе совещания обсуждалась возможность производства ассортиментных позиций Zara специально для России "с учетом традиций, вкусовых предпочтений, климатических особенностей и растущего доверия покупателей к товарам, производимым в нашей стране".

Как сообщил генеральный директор АО "Зара СНГ" Лусиан Доробанту, к 2018 году компания планирует вдвое увеличить объем продукции, производимой в России.

Замглавы Минпромторга отметил, что в прошлом году начались активные переговоры с российскими предприятиями о возможности размещения заказов ритейлера. "К сожалению, не все производители в РФ по ряду объективных причин готовы работать с такими крупными заказчиками по объемам производства. Тем не менее уже заключены крупные контракты с российским предприятием "ТДЛ Текстиль" по домашнему текстилю, также ведутся предконтрактные переговоры с одним из крупнейших российских производителей одежды", - рассказал Евтухов.

Ранее Роскачество выявило несоответствие некоторых товаров Zara техническому регламенту Таможенного союза. Тогда Евтухов заявил, что, возможно, эту продукцию придется "убирать с полки".

"Товары, по которым у Роскачества возникли сомнения, наша компания изъяла из продаж до момента полного прояснения ситуации в отношении их", - сообщил на совещании гендиректор АО "Зара СНГ".

В свою очередь Евтухов отметил, что Zara ведет ответственную политику в отношении качества, и этой практике следует придерживаться ритейлерам Ostin, FinnFlare и "Спортмастер", к которым также имеются претензии Роскачества.

"Мы видим, что компания (Zara), безусловно, готова выполнять все требования российского законодательства, в том числе технических регламентов Таможенного союза", - подчеркнул Евтухов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины
3
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
4
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
5
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
6
Совбез ООН собирается для обсуждения ситуации в Донбассе
7
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
Темы дня
Реклама