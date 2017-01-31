Минпромторг поможет Zara ускорить локализацию производства в России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минпромторг поможет испанскому ритейлеру Zara ускорить локализацию производства в России. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ходе совещания в Минпромторге.

"Мы договорились создать проектную группу совместно с сотрудниками компании Zara и помочь найти надежных партнеров в РФ, которые позволят провести ускоренную локализацию производства продукции, представленной в сети Zara на территории России", - цитирует Евтухова пресс- служба Минпромторга.

Кроме того, по словам замминистра, в ходе совещания обсуждалась возможность производства ассортиментных позиций Zara специально для России "с учетом традиций, вкусовых предпочтений, климатических особенностей и растущего доверия покупателей к товарам, производимым в нашей стране".

Как сообщил генеральный директор АО "Зара СНГ" Лусиан Доробанту, к 2018 году компания планирует вдвое увеличить объем продукции, производимой в России.

Замглавы Минпромторга отметил, что в прошлом году начались активные переговоры с российскими предприятиями о возможности размещения заказов ритейлера. "К сожалению, не все производители в РФ по ряду объективных причин готовы работать с такими крупными заказчиками по объемам производства. Тем не менее уже заключены крупные контракты с российским предприятием "ТДЛ Текстиль" по домашнему текстилю, также ведутся предконтрактные переговоры с одним из крупнейших российских производителей одежды", - рассказал Евтухов.

Ранее Роскачество выявило несоответствие некоторых товаров Zara техническому регламенту Таможенного союза. Тогда Евтухов заявил, что, возможно, эту продукцию придется "убирать с полки".

"Товары, по которым у Роскачества возникли сомнения, наша компания изъяла из продаж до момента полного прояснения ситуации в отношении их", - сообщил на совещании гендиректор АО "Зара СНГ".

В свою очередь Евтухов отметил, что Zara ведет ответственную политику в отношении качества, и этой практике следует придерживаться ритейлерам Ostin, FinnFlare и "Спортмастер", к которым также имеются претензии Роскачества.

"Мы видим, что компания (Zara), безусловно, готова выполнять все требования российского законодательства, в том числе технических регламентов Таможенного союза", - подчеркнул Евтухов.