Минпромторг поможет Zara ускорить локализацию производства в России

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минпромторг поможет испанскому ритейлеру Zara ускорить локализацию производства в России. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ходе совещания в Минпромторге.
"Мы договорились создать проектную группу совместно с сотрудниками компании Zara и помочь найти надежных партнеров в РФ, которые позволят провести ускоренную локализацию производства продукции, представленной в сети Zara на территории России", - цитирует Евтухова пресс- служба Минпромторга.
Кроме того, по словам замминистра, в ходе совещания обсуждалась возможность производства ассортиментных позиций Zara специально для России "с учетом традиций, вкусовых предпочтений, климатических особенностей и растущего доверия покупателей к товарам, производимым в нашей стране".
Как сообщил генеральный директор АО "Зара СНГ" Лусиан Доробанту, к 2018 году компания планирует вдвое увеличить объем продукции, производимой в России.
Замглавы Минпромторга отметил, что в прошлом году начались активные переговоры с российскими предприятиями о возможности размещения заказов ритейлера. "К сожалению, не все производители в РФ по ряду объективных причин готовы работать с такими крупными заказчиками по объемам производства. Тем не менее уже заключены крупные контракты с российским предприятием "ТДЛ Текстиль" по домашнему текстилю, также ведутся предконтрактные переговоры с одним из крупнейших российских производителей одежды", - рассказал Евтухов.
Ранее Роскачество выявило несоответствие некоторых товаров Zara техническому регламенту Таможенного союза. Тогда Евтухов заявил, что, возможно, эту продукцию придется "убирать с полки".
"Товары, по которым у Роскачества возникли сомнения, наша компания изъяла из продаж до момента полного прояснения ситуации в отношении их", - сообщил на совещании гендиректор АО "Зара СНГ".
В свою очередь Евтухов отметил, что Zara ведет ответственную политику в отношении качества, и этой практике следует придерживаться ритейлерам Ostin, FinnFlare и "Спортмастер", к которым также имеются претензии Роскачества.
"Мы видим, что компания (Zara), безусловно, готова выполнять все требования российского законодательства, в том числе технических регламентов Таможенного союза", - подчеркнул Евтухов.