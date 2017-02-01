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Курс доллара на Московской бирже вырос до 60,27 рубля

Экономика и бизнес
1 февраля, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,2%
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 60,27 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,2% и составил 2221,29 пункта, при этом индекс РТС снизился на 0,1% и достиг уровня 1162,91 пункта.

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