Курс доллара на Московской бирже вырос до 60,27 рубля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 60,27 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,2% и составил 2221,29 пункта, при этом индекс РТС снизился на 0,1% и достиг уровня 1162,91 пункта.