Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"

Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса РоссииСпорт 1 февраля, 13:11
Колобков: РУСАДА может быть восстановлено в правах до конца годаСпорт 1 февраля, 12:54
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в ДонбассеМеждународная панорама 1 февраля, 12:46
Веснина обыграла Макарову в первом круге турнира WTA в ПетербургеСпорт 1 февраля, 12:45
Малое предприятие из Мордовии стало поставщиком электроламп для АК "АЛРОСА"Банк историй успеха 1 февраля, 12:41
Эксперт: нападки Фуркада на Логинова могут быть связаны с его желанием заняться политикойСпорт 1 февраля, 12:41
РЖД в 2016 году увеличили чистую прибыль по РСБУ в 20 раз, до 6,5 млрд руб.Экономика и бизнес 1 февраля, 12:34
Легкоатлетка Кривошапка оспорит в суде дисквалификацию за допингСпорт 1 февраля, 12:34
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возрастЭкономика и бизнес 1 февраля, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Компания Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает портал Motherboard.
Попов зарегистрировал домен в марте 2016 года, использовав "ɢ" из системы кодировки символов (Unicode).
Корпорация обвиняет Попова в использовании сайта, адрес которого максимально похож на адрес поисковика, для рассылки спама, сбора персональных данных пользователей и распространения вредоносных программ.
Россиянин, в свою очередь, называет обвинения Google ложью.
"Нет ни одного факта, который бы подтверждал, что письма, которые я рассылаю, являются спамом в соответствии с позицией властей США", - подчеркнул Попов.
Представитель Google в ответ на запрос Motherboard заявил, что компания не комментирует судебные разбирательства, пока они не завершатся.