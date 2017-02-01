Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"

Компания Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает портал Motherboard.

Попов зарегистрировал домен в марте 2016 года, использовав "ɢ" из системы кодировки символов (Unicode).

Корпорация обвиняет Попова в использовании сайта, адрес которого максимально похож на адрес поисковика, для рассылки спама, сбора персональных данных пользователей и распространения вредоносных программ.

Россиянин, в свою очередь, называет обвинения Google ложью.

"Нет ни одного факта, который бы подтверждал, что письма, которые я рассылаю, являются спамом в соответствии с позицией властей США", - подчеркнул Попов.

Представитель Google в ответ на запрос Motherboard заявил, что компания не комментирует судебные разбирательства, пока они не завершатся.