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Средняя цена нефти Urals в январе выросла в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом

Экономика и бизнес
1 февраля, 13:49 UTC+3 МОСКВА, 1 февраля./ТАСС
Стоимость барреля составила $53,16
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МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2017 года составила $53,16 за баррель, что в 1,8 раза выше, чем в январе 2016 года. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства финансов РФ.

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В январе 2016 года средняя цена нефти марки Urals составила $28,75 за баррель.

Средняя цена барреля нефти марки Urals в 2016 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на $9,33, до $41,9.

В конце ноября 2016 года на саммите ОПЕК впервые за восемь лет было принято решение сократить добычу нефти. В декабре к объявленному ранее сокращению добычи странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года присоединились также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей в сутки. Такое сокращение добычи, по оценке МЭА, может привести к дефициту нефти во первом полугодии текущего года, что повысит цены на нефть.

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