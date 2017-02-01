Александр Винокуров выкупит фармдистрибьютора "СИА Интернейшнл" у семьи основателя

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анна Топорова/. Президент инвестиционной компании А1 (управляет средствами акционеров "Альфа-Групп") и основной акционер "СИА Интернейшнл" Александр Винокуров станет косвенным владельцем 100% акций крупнейшего в России дистрибьютора лекарств, выкупив долю у наследников покойного основателя компании Игоря Рудинского.

Как сообщила компания, к Винокурову перейдут 50% акций "СИА Интернейшнл", 34% обыкновенных и 31% привилегированных акций завода "Синтез" и 75% акций завода "Биоком".

Таким образом, после закрытия сделки Винокуров станет косвенным владельцем 100% акций "СИА Интернейшнл", 100% - аптечной сети "Мега фарм", 51% обыкновенных и 31% привилегированных акций завода "Синтез" и 75% акций завода "Биоком". Сделка по покупке акций "Синтеза" и "Биокома" будет закрыта после получения согласия регулирующих органов. Условия сделки не раскрываются.

"На вопрос о сумме сделки никто точно не ответит, если не знает реальных договоренностей, потому что актив "СИА Интернейшнл" и группы компаний очень сложный. Он даже практически не взаимоувязан: розница и производство, нет вертикальной интеграции, как, допустим, у "Протека", у "РОСТЫ" и других компаний", - прокомментировал ТАСС директор ГБУ "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента" департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов.

Претенденты на бизнес

В разное время на активы "СИА Интернейшнл" претендовали разные предприниматели. Так, владелец фармацевтической компании "Р-Фарм" Алексей Репик заявлял о возможной покупке 51% акций фармдистрибьютора с опционом на покупку оставшейся доли. Договоренность о сделке уже была достигнута с владельцем и основателем "СИА Интернейшнл" Игорем Рудинским, однако он скончался в октябре 2014 года. После смерти Рудинского права на компанию перешли его семье.

"Я и мои дочери довольны условиями сделки (с Винокуровым). Мы не являемся профессиональными инвесторами и бизнесменами, поэтому продажа оставшейся доли для нас - логичный шаг. Игорь (Рудинский) еще при жизни планировал продать свой бизнес и вел переговоры с Сашей (Винокуровым), когда он еще работал в TPG. В моих планах заняться личными проектами", - комментирует сделку жена основателя компании Елена Рудинская.

Действительно, в апреле 2008 года американский фонд TPG Capital и "СИА Интернейшнл" объявили о подписании договора купли-продажи, при этом 50% минус одна акция российской компании были оценены в $800 млн. Однако впоследствии сделка не состоялась. Сам Винокуров вошел в акционерный капитал компании "СИА Интернейшнл", имевшей задолженность в размере 7,2 млрд рублей, в декабре 2015 года. Именно высокая задолженность компании, по данным ряда СМИ, стала причиной, по которой сделка с "Р-Фарм" не состоялась.

К концу 2016 года кредитный портфель фармдистрибьютора был снижен на 1 млрд рублей, а также улажены споры с крупными поставщиками - Teva, "Р-Фарм", "Акрихином" и другими на сумму более 1,8 млрд рублей. Новый акционер намерен вернуть компанию в тройку крупнейших российских дистрибьюторов лекарств.

"В свое время "СИА" занимала лидирующие позиции по продажам лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке. Борьба предстоит тяжелая, потому что был спад и есть некое недоверие рынка. Сейчас борьба идет в основном между "Протеком", "Катреном" и "Пульсом". При правильном позиционировании, при правильной маркетинговой политике у "СИА" есть все шансы вернуться в тройку лидеров. Плох тот солдат, которые не мечтает стать генералом", - говорит генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк.

Этой точки зрения придерживается и Мелик-Гусейнов. "У "СИА" есть шанс вернуться (в тройку лидеров), компания сильная, даже несмотря на все процессы, которые происходили после смерти основного акционера. Компания известная, находится в десятке крупнейших и оптовых операторов. В производстве она достаточно мощно стоит на ногах, предлагая рынку базовый госпитальный ассортимент. Шансы все есть. Другой вопрос, как эти шансы будут реализованы управленцами, менеджерами", - отметил Мелик-Гусейнов.

Активы

"СИА Интернейшнл лтд" - один из крупнейших российских фармдистрибьюторов, представленных во всех городах России. Компания имеет 36 логистических центров, работает более чем с 300 поставщиками продукции и 30 тыс. аптечных точек.

Аптечная сеть "Мега фарм" была запущена в августе 2016 года. Сейчас она насчитывает 220 аптек в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. К 2021 году "СИА Интернейшнл" планирует открыть 3,3 тыс. аптек на арендованных у X5 Retail Group площадях во всех регионах присутствия. По условиям соглашения, компания размещает в магазинах Х5 аптеки под двумя брендами: "А-Мега" - в формате дискаунтера, "Да здоров" - для потребителей со средним достатком. Инвестиции "СИА Интернейшнл" составят до 6 млрд рублей. Х5 также получила опцион на покупку миноритарной доли в аптечной сети.

"Если не будет принято решение о создании вертикально интегрированной структуры внутри "СИА", то все активы будут жить своей жизнью. И самые неэффективные, неликвидные активы "СИА" будет стремиться продать тем, кто сможет ими распорядиться более эффективно. Если в концепции не просматривается вертикальная интеграция, то, конечно же, аптечная сеть пойдет с молотка", - полагает Мелик-Гусейнов.

По его словам, производство компании в основном заточено на госпитальный рынок. "Аптечный сегмент в плане сбыта своей продукции проседает. Единственным подспорьем для аптечных организаций может стать оптовый игрок, то есть материнская компания "СИА Интернейшнл", но и здесь пока очень много вопросов, какая будет ориентация материнской компании. Она будет в госсегменте, в коммерции? То есть куда повернется этот маятник - непонятно", - сказал эксперт.

"Синтез"- крупный российский фармпроизводитель, выпускающий активные фармацевтические субстанции, готовые лекарственные формы, медицинские изделия из полимерных материалов. По объемам производства комбинат входит в десятку лидеров отечественной фарминдустрии. После смерти Рудинского 32,3% в "Синтезе", принадлежащие государству, перешли структуре Ростеха - Национальной иммунобиологической компании.

"Биоком" специализируется на производстве дженериков для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы и противомикробных препаратах.