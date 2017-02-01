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СМИ: пересмотр условий NAFTA может начаться в мае этого года

Экономика и бизнес
1 февраля, 21:55 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Руководить процессом будет министерство экономики Мексики при активном участии Сената страны
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МЕХИКО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика, Канада и США могут приступить к пересмотру условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в мае текущего года. Такое мнение высказал министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо.

"Они (переговоры) могут быть запущены в начале мая, и к этому моменту мы очевидно должны выстроить основные направления для них, скажем так, план полета, чтобы иметь надежную полосу для приземления", - цитирует Гуахардо сайт радиостанции Noticias MVS. Ранее министерства экономики и иностранных дел Мексики анонсировали начало консультаций с представителями бизнеса о путях пересмотра NAFTA. Руководить процессом будет министерство экономики при активном участии Сената страны. В январе текущего года Гуахардо заявлял, что Мексика может выйти из соглашения, если не добьется выгодных для себя условий при его пересмотре.

NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений. Общая площадь стран-участниц составляет 21,8 млн кв. км, население превышает 470 млн, совокупный ВВП достигает порядка 20 трлн долларов. Соглашение было подписано 17 декабря 1992 г., а 1 января 1994 года оно вступило в силу. Новый президент США Дональд Трамп назвал NAFTA "одной из худших сделок" в истории.

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