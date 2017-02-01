ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне 0,5-0,75%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0,5-0,75%. Об этом говорится в распространенном сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

В последний раз ФРС повышала базовую ставку 14 декабря 2016 года. Тогда она была увеличена с 0,25-0,5% на 25 б.п. Прежде базовая учетная ставка поднималась в декабре 2015 года - также на 25 б.п. - с уровня в 0-0,25%, на котором она оставалась с декабря 2008 года.

При этом в 2017 году ФРС прогнозировала сразу три повышения учетной ставки, до среднего уровня в 1,375%.

О ФРС

Федеральная резервная система США (Federal Reserve System), созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, выполняет функции центрального банка страны. Она реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита.

Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 региональных банков в крупных городах.

Одним из основных механизмов в распоряжении ФРС является регулирование ставки рефинансирования - это процентная ставка, которую используют банки США при предоставлении своих избыточных средств в кредит другим коммерческим банкам, испытывающим нехватку резервов. Напрямую устанавливать эту ставку ФРС не может.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС задает так называемую целевую ставку по федеральным фондам (federal funds target rate), которая представляет собой значение или диапазон значений. Иногда ее называют ключевой ставкой.

Если регулятор замечает, что банки используют ставки, отличающиеся от целевых, он прибегает к операциям на открытом рынке (покупка или продажа государственных облигаций), чтобы значения вернулись в заданный промежуток или к заданному значению.

Средневзвешенное значение ставок называется эффективной ставкой по федеральным фондам (federal funds effective rate).