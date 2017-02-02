Кабинет министров рассмотрит план приватизации на 2017-2019 годы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство России в четверг рассмотрит программу приватизации на ближайшие два года. В повестку дня заседания кабинета министров, которое проведет премьер Дмитрий Медведев, также включен вопрос о введение штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов и велосипедистов.

Реализация госактивов

Пресс-служба правительства сообщила, что на заседание вынесен вопрос "О прогнозном плане (программе) приватизации федерального имущества и основных направлениях приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы".

Последние месяцы министерства и ведомства согласовывали этот план. В конце января министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что его ведомство внесло в правительство свои предложения по плану приватизации госактивов в 2017-2019 годах. Ранее он говорил, что первым в списке на приватизацию в 2017 году стоит "Совкомфлот". Также в плане на приватизацию в 2017-2019 годах из крупных активов - госпакеты НМТП, ВТБ и еще 8% акций "Алросы".

Министр финансов Антон Силуанов в конце декабря 2016 также отмечал, что в 2017 году предусмотрена продажа пакетов акций ВТБ и "Совкомфлота", за счет чего государство намерено получить 138 млрд рублей. А глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщал, что предварительно уже были согласованы для приватизации в 2017 году пакеты акций ВТБ (10,9%), "Совкомфлота" (25% минус 1 акция) и Новороссийского морского торгового порта (НМТП). По его словам, также рассматривается целесообразность приватизации в 2017 году еще 8% "Алросы".

Новые правила

Кабмин намерен внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Они установят штраф в 1500-2500 рублей "за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении".

Запланированы и изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Они закрепят "обязательное участие педагога или психолога при производстве всех процессуальных действий с участием несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии".

Еще один пакет поправок в законодательство должен "установить порядок признания и исполнения приговоров, постановлений судов иностранных государств в части конфискации находящихся на территории России доходов, полученных преступным путем". "Определяются подсудность запросов компетентных органов иностранных государств о признании и исполнении приговоров, постановлений судов иностранных государств, органы и лица, которые могут участвовать в судебном заседании при их рассмотрении. Кроме того, устанавливается перечень оснований, при наличии которых российский суд может отказать в исполнении запроса", - уточнили в кабмине.

Правительство рассмотрит и изменения в законодательство, которые установят, что за выдачу (продление срока действия, переоформление) лицензий и разрешений в сфере оборота оружия будут взиматься государственные пошлины в размерах и порядке, которые установлены законодательством о налогах и сборах.

В повестку заседания включено рассмотрение еще нескольких пакетов поправок в законы и кодексы РФ. Так, чтобы способствовать выявлению налоговых преступлений, предлагается предоставить право должностному лицу налогового органа истребовать у аудиторов документы, полученные ими о налогоплательщике.

Планируется, что руководители подразделений федеральной противопожарной службы и их заместители получат полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях и назначению административных наказаний от имени органов государственного пожарного надзора. Речь идет об ответственности "за нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака, нарушение правил пожарной безопасности в лесах, нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте", отметили в правительстве.