Facebook зафиксировал рост выручки на 50,8% по итогам последнего квартала

THR: об истории любви Джона Леннона и Йоко Оно снимут фильмКультура 2 февраля, 2:22
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Халлом" в матче чемпионата Англии по футболуСпорт 2 февраля, 1:58
Эксперт: ничего страшного в поражении сборной РФ от шведов на ЧМ по хоккею с мячом нетСпорт 2 февраля, 1:40
Гол Тотти вывел "Рому" в 1/2 финала Кубка Италии по футболуСпорт 2 февраля, 1:26
ЦСКА сыграет с турецким "Фенербахче" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 2 февраля, 1:18
ФК "Барселона" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Кубка ИспанииСпорт 2 февраля, 1:11
Сборная Египта по футболу вышла в финал Кубка АфрикиСпорт 2 февраля, 1:03
СИМ: Ким Кардашьян дала показания по делу об ограблении в ПарижеПроисшествия 2 февраля, 0:59
Источник: "Почта России" работает штатно, несмотря на слухи об уходе СтрашноваЭкономика и бизнес 2 февраля, 0:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Рост выручки социальной сети Facebook по итогам последнего финансового квартала, завершившегося 31 декабря прошлого года, составил 50,8%, достигнув отметки $8,81 млрд. Это следует из опубликованного в среду финансового отчета компании.
Эти данные превысили ожидания аналитиков, прогнозировавших, что выручка соцсети за указанный период составит не более $8,3-8,5 млрд. Чистая прибыль компании за минувший квартал увеличилась до $3,57 млрд по сравнению с $1,56 млрд годом ранее.
При этом до 84% выручки пришлось на рекламу в мобильных приложениях социальной сети. Год назад данный показатель составлял около 80%. По прогнозам аналитиков, в текущем году выручка соцсети от мобильной рекламы может составить около $29,7 млрд.
Facebook также объявила, что по состоянию на конец квартала число активных пользователей соцсети составило 1,86 млрд человек, то есть на 17% больше, чем год назад.
Facebook является одной из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете.