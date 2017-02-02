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Facebook зафиксировал рост выручки на 50,8% по итогам последнего квартала

Экономика и бизнес
2 февраля, 2:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По данным на конце квартала число активных пользователей соцсети составила 1,86 млрд человек
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НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Рост выручки социальной сети Facebook по итогам последнего финансового квартала, завершившегося 31 декабря прошлого года, составил 50,8%, достигнув отметки $8,81 млрд. Это следует из опубликованного в среду финансового отчета компании.

Эти данные превысили ожидания аналитиков, прогнозировавших, что выручка соцсети за указанный период составит не более $8,3-8,5 млрд. Чистая прибыль компании за минувший квартал увеличилась до $3,57 млрд по сравнению с $1,56 млрд годом ранее.

При этом до 84% выручки пришлось на рекламу в мобильных приложениях социальной сети. Год назад данный показатель составлял около 80%. По прогнозам аналитиков, в текущем году выручка соцсети от мобильной рекламы может составить около $29,7 млрд.

Facebook также объявила, что по состоянию на конец квартала число активных пользователей соцсети составило 1,86 млрд человек, то есть на 17% больше, чем год назад.

Facebook является одной из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете.

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