Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Строители начали возводить мостовые пролеты между морскими опорами Крымского моста, сообщили в пресс-службе информационного центра "Крымский мост".

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"В акватории Керченского пролива идут работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста. Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего же строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км", - говорится в сообщении.

На объекте стройки - четыре морских участка протяженностью более 6 километров. На этих участках в общей сложности установят более 50 тыс. тонн металлоконструкций автодорожного моста.

Одновременно продолжается сооружение опор по всей трассе Крымского моста. К середине января строители погрузили более 3,8 тыс. свай из 7 тыс., готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках, а также арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части. Сейчас на стройке трудятся порядка 4 тыс. человек.

Керченский мост

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий. В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж". Работу по проектированию выполняет АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург".

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года - сразу после получения положительного заключения по проекту от ФАУ "Главгосэкспертиза" и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства.

Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд руб. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.