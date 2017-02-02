Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста

Лебедев: результаты вскрытия пробы "Б" не доказывают вины ПоветкинаСпорт 2 февраля, 10:23
Альтернативные допинг-тесты Поветкина дали отрицательный результатСпорт 2 февраля, 10:08
Отечественные коляски для инвалидов обошлись бюджету дороже импортныхОбщество 2 февраля, 10:08
Йоханесс Бе назвал глупостью включение Логинова в состав сборной России по биатлонуСпорт 2 февраля, 10:06
Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продолжит свою работу до конца зимыМосква 2 февраля, 10:04
Третьяковская галерея примет 18 шедевров византийского искусства из ГрецииКультура 2 февраля, 9:51
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результатСпорт 2 февраля, 9:51
Офисы банка "Енисей" в Красноярске работают после отключения от системы БЭСПСибирь 2 февраля, 9:47
Такси в Москве за три года подешевело на третьМосква 2 февраля, 9:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Строители начали возводить мостовые пролеты между морскими опорами Крымского моста, сообщили в пресс-службе информационного центра "Крымский мост".
"В акватории Керченского пролива идут работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста. Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего же строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км", - говорится в сообщении.
На объекте стройки - четыре морских участка протяженностью более 6 километров. На этих участках в общей сложности установят более 50 тыс. тонн металлоконструкций автодорожного моста.
Одновременно продолжается сооружение опор по всей трассе Крымского моста. К середине января строители погрузили более 3,8 тыс. свай из 7 тыс., готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках, а также арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части. Сейчас на стройке трудятся порядка 4 тыс. человек.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.
Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий. В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж". Работу по проектированию выполняет АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург".
Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года - сразу после получения положительного заключения по проекту от ФАУ "Главгосэкспертиза" и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства.
Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд руб. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".
Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.