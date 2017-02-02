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Курс доллара на Московской бирже снизился на 11 копеек, до 60,02 рубля

Экономика и бизнес
2 февраля, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Индекс ММВБ на открытии торгов снизился на 0,05% и составил 2230,61 пункта, при этом индекс РТС вырос на 0,1% и достиг уровня 1168,8 пункта
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 60,02 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился на 0,05% и составил 2230,61 пункта, при этом индекс РТС вырос на 0,1% и достиг уровня 1168,8 пункта.

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