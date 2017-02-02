Курс доллара на Московской бирже снизился на 11 копеек, до 60,02 рубля

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 60,02 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов снизился на 0,05% и составил 2230,61 пункта, при этом индекс РТС вырос на 0,1% и достиг уровня 1168,8 пункта.