Курс доллара на Московской бирже снизился на 11 копеек, до 60,02 рубля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 60,02 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился на 0,05% и составил 2230,61 пункта, при этом индекс РТС вырос на 0,1% и достиг уровня 1168,8 пункта.