Минтранс России предложил приватизировать речные порты за 1 рубль

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ выступило с предложением выставлять на продажу речные порты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, по начальной цене в 1 рубль. Проект соответствующего федерального закона правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно сводным материалам к проекту, в настоящее время подавляющее большинство портовых объектов не имеет эффективных балансодержателей. Как следствие, длительное время не осуществлялось финансирование их надлежащего содержания, что привело к деградации причальной инфраструктуры.

Основным препятствием для потенциальных покупателей таких объектов является отсутствие с их стороны экономически обоснованного интереса к заключению сделки по цене, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости, отмечает Минтранс.

Принятие законопроекта, по мнению министерства, позволит ускорить передачу права на объекты речных портов собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание. Это в свою очередь упростит вовлечение в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений, перегрузочных комплексов, причалов, служебных зданий и другого федерального имущества, расположенного в портах и находящегося в неудовлетворительном состоянии.

Минтранс предлагает продавать объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, на конкурсе с начальной ценой 1 рубль, при условии, что победитель конкурса приведет объект в удовлетворительное состояние и сохранит его назначение. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать пять лет.

Объекты речного порта, невостребованные в дальнейшем в качестве объекта инфраструктуры внутреннего водного транспорта, предлагается приватизировать путем продажи на аукционе с начальной ценой продажи в размере 1 рубль.