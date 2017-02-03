Шувалов: для благоустройства жизни в моногородах не хватает малых форм хозяйствования

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КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Малых форм хозяйствования не хватает для благоустройства жизни в моногородах. Такое мнение в пятницу высказал первый вице-премьер Игорь Шувалов на стратегической сессии "Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов" в Кемерове.
"Не хватает малых форм хозяйствования для того, чтобы улицы были чистые, не хватает таких форм для того, чтобы поесть, не хватает малых гостиниц. А это все можно сделать силами малого предпринимательства", - сказал он.
По его словам, многие федеральные приоритеты стали более активно развиваться на площадках моногородов. "Мы движемся в конечной цели - обеспечению соответствующей инфраструктуры, чтобы можно было промышленные предприятия строить. Крупные промышленные предприятия будут давать мощный налоговый потенциал, а мощность этого предприятия - максимум до 100 человек. Современные предприятия не требуют большой численности", - добавил Шувалов.