Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,46 рубля

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу, 3 февраля, вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,46 рубля.
Индекс ММВБ вырос на 0,1% и достиг отметки 2220,32 пункта.