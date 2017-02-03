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Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,46 рубля

Экономика и бизнес
3 февраля, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Индекс ММВБ вырос на 0,1% - до отметки 2220,32 пункта
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу, 3 февраля, вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,46 рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,1% и достиг отметки 2220,32 пункта.

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