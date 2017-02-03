РФ и Белоруссия продолжат переговоры по газовому спору 4 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжат обсуждать вопрос о долге Белоруссии за поставки российского газа 4 февраля. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.

"Ему (вице-премьеру Белоруссии Владимиру Семашко - прим. ТАСС) завтра продолжать переговоры с Россией по вопросу энергоресурсов", - сказал президент.