ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10%

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10% - регулятор.

Инфляция в РФ замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет держаться вблизи него в дальнейшем, отмечает регулятор.

ЦБ считает необходимым сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции. Динамика потребительского кредитования не несет инфляционных рисков, отметили в банке.

Годовые темпы прироста потребительских цен на 30 января замедлились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года.