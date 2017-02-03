ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10%

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Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10% - регулятор.
Инфляция в РФ замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет держаться вблизи него в дальнейшем, отмечает регулятор.
ЦБ считает необходимым сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции. Динамика потребительского кредитования не несет инфляционных рисков, отметили в банке.
Годовые темпы прироста потребительских цен на 30 января замедлились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года.