Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10%

Экономика и бизнес
3 февраля, 13:34 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10% - регулятор.

Инфляция в РФ замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет держаться вблизи него в дальнейшем, отмечает регулятор. 

ЦБ считает необходимым сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции. Динамика потребительского кредитования не несет инфляционных рисков, отметили в банке.

Годовые темпы прироста потребительских цен на 30 января замедлились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко: Белоруссия может обойтись без российской нефти
2
ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судов
3
Лукашенко считает, что Россия нарушила договор о границе
4
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
5
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
6
Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова
7
Лукашенко: Белоруссия обратилась в суд по поводу нефтегазового спора с РФ
Темы дня
Реклама