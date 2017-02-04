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Иран готовит второй список иностранных компаний для участия в нефтяных тендерах

Экономика и бизнес
4 февраля, 14:13 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Глава NIOC выразил уверенность в том, что первые контракты будут подписаны до окончания срока полномочий правительства страны
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ТЕГЕРАН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) готовит второй список иностранных компаний, которые будут допущены к участию в тендерах на разработку нефтяных месторождений в Иране. Об этом сообщил на состоявшейся в субботув Тегеране пресс-конференции заместитель министра нефти ИРИ, руководитель NIOC Али Кардор.

"Недавно мы обнародовали первый список иностранных компаний для участия в нефтяных тендерах. В настоящее время готовится второй список, в который войдет ряд других компаний, пожелавших получить дополнительную информацию (по условиям проведения тендеров)", - сообщил он.

Руководитель NIOC выразил уверенность в том, что первые контракты нового типа будут подписаны до истечения срока полномочий правительства ИРИ 11-го созыва (до августа текущего года).

4 января NIOC обнародовала список из 29 иностранных компаний, которые прошли предквалификацию для участия в тендерах на разработку нефтяных месторождений в Иране. Среди этих компаний - российские "Газпром" и "Лукойл".

Договоры будут заключены по новому формату (раньше они заключались на условиях buy back (возврата инвестиций - прим. ТАСС) - совместные предприятия будут работать на условиях раздела продукции.

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