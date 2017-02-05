Птичий грипп охватил большинство регионов Чехии

ПРАГА, 5 февраля. /ТАСС/. Птичий грипп стремительно распространяется в Чехии. Только за эти выходные дни ветеринары выявили пять новых очагов. "В республике насчитывается 20 зараженных мест", - сообщил в воскресенье журналистам представитель Государственного ветеринарного управления Петер Пейхал.

"Птичий грипп выявлен в большинстве регионов страны, - подчеркнул он. - Количество очагов его распространения продолжает увеличиваться".

В Чехии месяц назад впервые за 10 лет был обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Чтобы пресечь распространение заболевания, на фермах, где он был выявлен, было уничтожено около 40 тысяч особей домашней птицы. В этих местах установлена карантинная зона.

Между тем пока не было зафиксировано случаев передачи вируса человеку. Под наблюдением медиков находятся фермеры и члены их семей, которые ухаживали за зараженной домашней птицей.

Министерство сельского хозяйства объявило о выплате денежных компенсаций фермерам за уничтожаемую в связи с птичьим гриппом домашнюю птицу. На эти цели выделено 31,3 млн крон (около $1,3 млн).