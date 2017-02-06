СМИ: в Индии будут наказывать штрафом за расчеты наличными на сумму более 300 тыс. рупий

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Власти Индии с 1 апреля текущего года будут считать преступлением и наказывать штрафом любую сделку с наличными деньгами на сумму более 300 тыс. рупий (более $4,4 тыс.). Как сообщил секретарь правительства Индии по налогам и сборам Хасмукх Адхиа, сумма штрафа будет равна сумме полученных денег.

"Допустим, вы проводите операцию на 400 тысяч наличными, штраф и будет 400 тысяч, а если сделка будет на пять миллионов, то заплатить штраф тоже придется на сумму пять миллионов. Штраф будет накладываться на получателя денег, если кто-то купит в магазине дорогие часы и расплатится наличными, то штраф заплатит владелец магазина", - сказал Адхиа, слова которого цитирует телеканал NDTV.

По его словам, эта мера направлена на борьбу с коррупцией и нечестно нажитыми средствами.

Новая мера по борьбе с коррупцией стала продолжением политики, начатой правительством в ноябре прошлого года, когда из обращения были изъяты самые ходовые купюры номиналом в 500 и 1000 рупий ($7,5 и $15). В стране начался кризис нехватки наличных, ударивший по населению. Но власти настаивают на том, что эти жесткие меры помогут победить коррупцию.