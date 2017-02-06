Курс доллара на Московской бирже снизился до 58,9 рубля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 58,9 рубля. Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,05% и достиг отметки 2227,81 пункта. Индекс РТС снизился на 0,05% и составил 1189,7 пункта.

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