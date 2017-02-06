Кубанский казачий хор вновь выступит на инвестфоруме в Сочи

КРАСНОДАР, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Участником культурной программы на Российском инвестиционном форуме в Сочи вновь станет Кубанский казачий хор, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Форум сменил название, но не прописку. Поэтому, безусловно, гости Российского инвестиционного форума смогут приобщиться к нашей богатой кубанской культуре, колориту края. Культурная программа мероприятий не обойдется без участия Кубанского казачьего хора и других прославленных коллективов нашего региона", - сказал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в этом году для участников и гостей инвестфорума подготовлена разнообразная культурная и спортивная программа: Сочинские корпоративные игры, забег по трассе "Формулы-1", гала-матч по хоккею, турниры по горным лыжам и теннису на Кубок Фонда "Росконгресс", гала-концерт X Зимнего Международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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