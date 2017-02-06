Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: иностранные перевозчики отмечают восстановление рынка в РФ

Экономика и бизнес
6 февраля, 10:32 UTC+3
Быстрее всех растут перевозки у белорусской "Белавиа"
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Зарубежные авиакомпании начали восстанавливать позиции в России, утерянные после введения санкций и в результате экономического кризиса, сообщает газета "Коммерсантъ".

Смотрите также
Росавиация: интенсивность движения в небе над Россией в ноябре выросла на 4%

Так, в 2016 году Lufthansa Group удалось "добиться перелома негативной тенденции" на российском рынке, рассказал "Ъ" Аксель Хилгерс, региональный директор группы в России и СНГ. Рост "оказался сдержанным", тем не менее наметилось улучшение показателей по сравнению с 2015 годом. Пассажиропоток и загрузка рейсов "улучшились на всех маршрутах в РФ и из страны, а также во всех сегментах".

До кризиса Lufthansa Group с учетом входящих в нее Austrian, Swiss, Brussels Airlines, Germanwings и Eurowings была крупнейшим зарубежным игроком на российском авиарынке, в том числе на региональном. В 2015 году Lufthansa прекратила полеты в регионы и ушла из Внуково, сохранив лишь рейсы в Домодедово. Germanwings и Eurowings прекратили полеты в РФ.

Независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко отмечает, что в целом Lufthansa сократила провозные емкости на Россию почти вдвое, так что "потенциал роста очень велик". Но, несмотря на улучшение ситуации, группа будет возвращаться в Россию, по его мнению, крайне осторожно: значительную часть ее пассажиропотока составляют бизнес-пассажиры, а на фоне санкций и кризиса деловая активность заметно снизилась и не показывает устойчивых признаков оживления. Действительно, Lufthansa пока не планирует летать по новым направлениям, хотя готова в пиковый сезон (июль, август и праздники) увеличивать частоту рейсов и ставить на них самолеты большей емкости, пишет "Ъ".

В январе ТАСС сообщал со ссылкой на Reuters, что компания объявила о росте общего пассажиропотока по итогам 2016 года всего на 1,8%, до 109,7 млн человек.

Улучшение ситуации замечают и другие авиакомпании. Так, ближневосточный лоукостер Flydubai сообщил, что в 2016 году увеличил пассажиропоток на российском направлении на 3%. Быстрее всех растут перевозки у белорусской "Белавиа". Она наладила стыковочные рейсы из России на Украину (прямые полеты запрещены с осени 2015 года), увеличив свой объем перевозок в целом в 2016 году на 19,1%, до 2,5 млн человек.

Согласно публикации, международные рейсы начали подавать признаки восстановления в России в конце 2016 года. По данным Росавиации, в целом в 2016 году пассажиропоток на них упал на 19,6%, до 32,1 млн человек, но в ноябре вырос на 12%, а в декабре - сразу на 30%. В целом объем перевозок иностранными авиакомпаниями через аэропорты РФ в 2016 году упал на 5,9%, до 14,3 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Пермского края подал президенту РФ заявление об отставке
2
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
3
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
WSJ: администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном
6
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
7
Пограничное состояние: что означает введение погранзоны между РФ и Белоруссией
Темы дня
Реклама