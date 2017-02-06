СМИ: иностранные перевозчики отмечают восстановление рынка в РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Зарубежные авиакомпании начали восстанавливать позиции в России, утерянные после введения санкций и в результате экономического кризиса, сообщает газета "Коммерсантъ".

Так, в 2016 году Lufthansa Group удалось "добиться перелома негативной тенденции" на российском рынке, рассказал "Ъ" Аксель Хилгерс, региональный директор группы в России и СНГ. Рост "оказался сдержанным", тем не менее наметилось улучшение показателей по сравнению с 2015 годом. Пассажиропоток и загрузка рейсов "улучшились на всех маршрутах в РФ и из страны, а также во всех сегментах".

До кризиса Lufthansa Group с учетом входящих в нее Austrian, Swiss, Brussels Airlines, Germanwings и Eurowings была крупнейшим зарубежным игроком на российском авиарынке, в том числе на региональном. В 2015 году Lufthansa прекратила полеты в регионы и ушла из Внуково, сохранив лишь рейсы в Домодедово. Germanwings и Eurowings прекратили полеты в РФ.

Независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко отмечает, что в целом Lufthansa сократила провозные емкости на Россию почти вдвое, так что "потенциал роста очень велик". Но, несмотря на улучшение ситуации, группа будет возвращаться в Россию, по его мнению, крайне осторожно: значительную часть ее пассажиропотока составляют бизнес-пассажиры, а на фоне санкций и кризиса деловая активность заметно снизилась и не показывает устойчивых признаков оживления. Действительно, Lufthansa пока не планирует летать по новым направлениям, хотя готова в пиковый сезон (июль, август и праздники) увеличивать частоту рейсов и ставить на них самолеты большей емкости, пишет "Ъ".

В январе ТАСС сообщал со ссылкой на Reuters, что компания объявила о росте общего пассажиропотока по итогам 2016 года всего на 1,8%, до 109,7 млн человек.

Улучшение ситуации замечают и другие авиакомпании. Так, ближневосточный лоукостер Flydubai сообщил, что в 2016 году увеличил пассажиропоток на российском направлении на 3%. Быстрее всех растут перевозки у белорусской "Белавиа". Она наладила стыковочные рейсы из России на Украину (прямые полеты запрещены с осени 2015 года), увеличив свой объем перевозок в целом в 2016 году на 19,1%, до 2,5 млн человек.

Согласно публикации, международные рейсы начали подавать признаки восстановления в России в конце 2016 года. По данным Росавиации, в целом в 2016 году пассажиропоток на них упал на 19,6%, до 32,1 млн человек, но в ноябре вырос на 12%, а в декабре - сразу на 30%. В целом объем перевозок иностранными авиакомпаниями через аэропорты РФ в 2016 году упал на 5,9%, до 14,3 млн человек.