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НОВО-ОГАРЕВО, 6 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ ожидает положительной динамики на рынке ипотечного кредитования, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава банка Андрей Костин.
"Считаем, что в этом году динамика будет такой же положительной. Ожидаем на уровне не менее 10% даже несмотря на то, что в этом году уже не будет действовать программа государственной поддержки ипотеки. Мне кажется, процесс уже запущен, будет развиваться достаточно успешно", - сказал Костин, отвечая на вопрос, как может пойти работа по ипотеке в текущем году.
По его словам, прошлый год оказался успешным для рынка ипотеки.
"Год был достаточно успешным, и если говорить по ипотеке, то общий объем выданных ипотечных кредитов у нас вырос на 15%, а количество выдаваемых кредитов в принципе - даже на 40%", - отметил глава банка ВТБ.
Он подчеркнул, что ставки по ипотеке вернулись к докризисному уровню. "Важно сказать, что ставки по ипотечным кредитам вернулись на уровень, который был до 2014 года, то есть они довольно серьезно снизились. В конце первого квартала текущего года мы планируем, что наш ипотечный портфель достигнет важной символической цифры в 1 трлн рублей", - заключил Костин.