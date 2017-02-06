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Пенсии россиян в 2017-2019 годах вырастут в среднем до 15 тыс. рублей

Экономика и бизнес
6 февраля, 16:36 UTC+3 ГОРКИ 6, февраля. /ТАСС
В 2017 году пенсия составит в среднем 14 тыс. рублей
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ГОРКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Пенсии россиян в 2017-2019 годах вырастут в среднем более чем на 1000 рублей, примерно до 15 тыс. рублей. Об этом доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

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"Исходя из бюджета на 2017-2019 год предусматривается дальнейший рост пенсий, их индексация по фактически сложившейся за прошлый год инфляции и увеличение в среднем более чем на 1000 рублей, то есть уже к 15 тыс. рублей", - сказал Дроздов. По его словам, у некоторых категорий, например, у ветеранов и участников войны пенсия будет составлять более 40 тыс. рублей.

Глава Пенсионного фонда отметил, что в нынешнем году пенсия составит порядка 14 тыс. рублей в месяц.

"Это на 2,1% больше, чем инфляция", - подчеркнул он.

"Это означает по сути переход к росту пенсий в реальном выражении, а не в номинальном", - констатировал Медведев.

Дроздов подтвердил, что с 1 апреля нынешнего года будет произведена индексация социальных пенсий на рост индекса прожиточного минимума, а 1 августа предстоит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. "Средний размер этого перерасчета - 200 рублей", - уточнил он.

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